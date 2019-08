Zwischen Dienstag 19 und Mittwoch 17.40 Uhr beschädigte ein bislang unbekannter Autofahrer einen Audi, der in der Tiefgarage der Stadthalle in Besigheim („Alte Kelter") stand. Der Unbekannte touchierte laut Polizei den Wagen vermutlich beim Ein – oder Ausparken und machte sich im Anschluss davon. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Bietigheim-Bissingen, Telefon (07142) 4050, in Verbindung zu setzen.