Ludwigsburg / bz

Das Polizeirevier Ludwigsburg, Telefon (07141) 18 53 53, sucht Zeugen einer Unfallflucht, die sich am Donnerstag zwischen 14.15 Uhr und 15.30 Uhr auf einem Parkplatz in der Friedrich-Ebert-Straße in Ludwigsburg ereignete. Ein noch unbekannter Fahrzeugfahrer stieß vermutlich beim Ein- oder Ausparken auf der "Bärenwiese I" gegen einen Mercedes. Ohne sich anschließend um den Sachschaden in Höhe von etwa 2 000 Euro zu kümmern, machte sich der Unbekannte aus dem Staub.