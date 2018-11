Ludwigsburg Unfallflucht

Ludwigsburg / bz

Vermutlich beim Vorbeifahren streifte ein bislang unbekannter Fahrzeugfahrer am Dienstag zwischen 7 und 15.30 Uhr einen Opel, der in der Grönerstraße in Ludwigsburg geparkt stand und entfernte sich daraufhin unerlaubt von der Unfallstelle. Der angerichtete Sachschaden beläuft sich auf rund 2.000 Euro. Aufgrund des Schadens am Pkw besteht die Vermutung, dass es sich bei dem Fahrzeug des Unfallverursachers um einen Lkw gehandelt haben könnte. Das Polizeirevier Vaihingen an der Enz, Telefon (07042) 94 10, bittet um Zeugenhinweise.