Asperg / bz

Am Montag ereignete sich zwischen 2 Uhr und 14.10 Uhr eine Unfallflucht in der Grafenbühlstraße in Asperg. Ein noch unbekannter Fahrzeugfahrer beschädigte vermutlich beim Ein- oder Ausparken einen Opel, der auf Höhe einer Kindertagesstätte stand. Der hinterlassene Sachschaden wurde auf rund 1.500 Euro beziffert. Das Polizeirevier Kornwestheim, Telefon (07154) 1 31 30, bittet um Hinweise.