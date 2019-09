Am Freitag gegen 15.15 Uhr wollte eine 32-jährige Peugeot-Fahrerin vom Feldweg aus in die Mühlhäuserstraße in Ludwigsburg. Dabei musste sie die L 1140, Friedrichstraße, überqueren, übersah aber einen 39-jährigen BMW-Fahrer, der auf der L 1140 in Richtung Ludwigsburg unterwegs war. Es kam zum Zusammenstoß. Die Fahrerin und ihr 23-jähriger Beifahrer verletzten sich leicht und es entstand ein Schaden von 12 000 Euro, teilt die Polizei mit.