Vaihingen / bz

Vermutlich weil er sein Handy während der Fahrt benutzte, kollidierte ein 57-Jähriger am Montag, 28. Mai, gegen 10.20 Uhr mit seinem Nissan mit einem abgestellten VW in der Römerstraße, als er in Richtung der Hirsauer Straße fuhr. Hierbei verletzte er sich schwer und musste in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Beide Fahrzeuge waren so stark beschädigt, dass sie nicht mehr fahrbereit waren. Der Sachschaden an beiden Autos wird auf 14 000 Euro geschätzt.