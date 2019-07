Eine schwer und eine leicht verletzte Person sowie Schaden von mehreren tausend Euro sind die Bilanz eines Unfalls, zu dem es laut Polizei am Donnerstag gegen 13.40 Uhr auf der Landesstraße 1141 kurz vor Unterriexingen kam. Ein 24-jähriger Porsche-Fahrer kam nach der Enzbrücke von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem 61-jährigen Ford-Fahrer. Der 24-Jährige erlitt schwere Verletzungen. Der Ford-Fahrer wurde leicht verletzt. Die Autos mussten abgeschleppt werden. Die Feuerwehr Unterriexingen war mit sieben Einsatzkräften vor Ort und kümmerte sich um die Reinigung der Straße. Zudem entfernten die Wehrleute Autoteile, die in Felder geschleudert worden waren, um so einer Brandgefahr vorzubeugen.