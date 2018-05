Bietigheim-Bissingen Unfall mit alkoholisiertem Motorradfahrer

Bietigheim-Bissingen / bz

Ein 55-jähriger Motorradfahrer stürzte am Dienstagabend in der Ludwigsburger Straße und rutschte laut eine Polizeimitteilung mit seiner Maschine in den Gegenverkehr. Vermutlich aufgrund alkoholischer Beeinflussung und der regennassen, abschüssigen Straße kam er an der Einmündung zur Bahnhofstraße zu Fall.

Infolge des Sturzes rutschte er in den Gegenverkehr und kollidierte mit dem Van einer fünfköpfigen Familie. Eines der drei Kinder wurde leicht verletzt und von der Mutter zu einem Arzt gebracht. Der Motorradfahrer erlitt ebenfalls leichte Verletzungen und kam mit einem Rettungswagen in eine Klinik. Da der Zweiradfahrer vermutlich alkoholisiert unterwegs war, wurde bei ihm eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein wurde beschlagnahmt. Insgesamt entstand Sachschaden in Höhe von 2500 Euro. bz