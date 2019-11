Schwer verletzt wurde eine 23-Jährige, die gegen 6.50 Uhr am Mittwoch in der Ludwigsburger Straße in Benningen von einem LKW erfasst wurde. Ein 56-jähriger LKW-Fahrer hielt auf Höhe der Kreuzung mit der Bahnhofstraße. Die 23-Jährige überquerte die Straße, als die Fußgängerampel Grün zeigte. Zeitgleich schaltete die Baustellenampel auf Grün und der LKW erfasste die Fußgängerin, sie wurde mehrere Meter mitgeschleift und ein Rad überrollte ihr Bein.