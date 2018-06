Polizei Unfall im neuen Kreisel

Vaihingen / bz

Bei einem Unfall im neu eingerichteten Kreisverkehr in der Hans-Krieg-Straße in Vaihingen an der Enz wurde ein Motorradfahrer am Montag gegen 15.15 Uhr leicht verletzt. Das berichtet die Polizei am Dienstag. Ein 51-Jähriger fuhr mit seinem Fiat aus Richtung Stuttgarter Straße in den Kreisverkehr ein und wollte in Richtung Franckstraße weiterfahren. Zeitgleich befand sich ein 17-jähriger Motorradfahrer im Kreisel. Vermutlich weil er diesen übersah, fuhr der 51-Jährige in den Kreisel ein. Es kam zum Zusammenprall. Der Motorradfahrer stürzte und zog sich leichte Verletzungen zu. Der Gesamtsachschaden wurde auf etwa 2000 Euro geschätzt.