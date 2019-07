Von einem Pkw-Brand in Tamm in der Nacht zu Montag berichten die Feuerwehr Tamm und das Polizeipräsidium Ludwigsburg in zwei Mitteilungen. Eine 26-jährige Fahrerin eines Fords Fiesta befuhr laut Polizei am frühen Montagmorgen gegen 1 Uhr die Bundesstraße 27 von der Autobahn 81 (Anschlussstelle Ludwigsburg-Nord) kommend in Fahrtrichtung Bietigheim-Bissingen. Auf Höhe der Abfahrt Tammerfeld wich sie laut Polizeimitteilung einem Tier aus, kam dabei ins Schleudern und prallte mit ihrem Wagen gegen die Leitplanke. Das Fahrzeug kam auf dem Standstreifen zum Stehen. Aus ungeklärter Ursache brach ein Feuer im Fahrzeug aus. Die Unfallfahrerin konnte das Fahrzeug rechtzeitig und unverletzt verlassen.

Es entstand Sachschaden in Höhe von 15 000 Euro. Die Freiwillige Feuerwehr Tamm war mit drei Fahrzeugen und 19 Einsatzkräften vor Ort und hatte den Brand rasch unter Kontrolle. Während der Lösch- und den sich anschließenden Reinigungsarbeiten war die Bundesstraße 27 für etwa zweieinhalb Stunden in Fahrtrichtung Bietigheim-Bissingen komplett gesperrt.