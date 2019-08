Nachdem ein Verkehrsteilnehmer am frühen Donnerstagmorgen ein umgefahrenes Verkehrsschild auf der L1110 Richtung Tamm mitgeteilt hatte, stellten Polizeibeamte dort gegen 4 Uhr Fahrzeugteile sicher. In der Umgebung entdeckten die Beamten einen Opel, zu dem die Fahrzeugteile passten. Den Fahrer trafen sie wenig später zu Hause an. Die Polizeibeamten veranlassten eine Blutentnahme. Zeugen sollen sich unter (07142) 4050 zu melden.