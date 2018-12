Markgröningen Unfall auf vereister Straße

Markgröningen / bz

Vermutlich weil ein 26 Jahre alter Renault-Fahrer bei Glatteis mit nicht angepasster Geschwindigkeit unterwegs war, ereignete sich am Dienstagmorgen gegen 5.35 Uhr auf der Landesstraße 1138 ein Verkehrsunfall. Der junge Mann fuhr von Markgröningen in Richtung der Bundesstraße 10, als er in einer leichten Linkskurve nach rechts von der glatten Fahrbahn abkam. Dort geriet er zunächst in den Grünbereich und streifte einen Baum. Im weiteren Verlauf stellte sich das Fahrzeug auf, schlug gegen einen weiteren Baum und kam völlig deformiert zum Stehen. Der Fahrer wurde in dem Auto eingeklemmt und musste von den hinzugezogenen Wehrleuten der Freiwilligen Feuerwehr Markgröningen befreit werden. Nach einer notärztlichen Erstversorgung wurde der schwerverletzte 26-jährige Mann vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Sein Renault war in der Folge nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden wurde auf rund 6000 Euro geschätzt. Darüber hinaus befanden sich Mitarbeiter der Straßenmeisterei Ludwigsburg mit einer Kehrmaschine und einem Streufahrzeug im Einsatz. Sie kümmerten sich um die glatte sowie verschmutzte Fahrbahn. Die Landesstraße war laut Polizeimeldung im Zuge der Unfallaufnahme und der Aufräumarbeiten bis etwa 8.30 Uhr voll gesperrt. bz