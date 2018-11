Kirchheim Unbekannter fährt durch den Vorgarten

Kirchheim / bz

Ein Sachschaden von mehreren hundert Euro entstand zwischen Mittwoch 23 Uhr und Donnerstag 8.30 Uhr in einem Vorgarten in der Bertha-Benz-Straße in Kirchheim am Neckar. Mutmaßlich kam ein noch unbekannter Fahrzeugfahrer, der aus Richtung der Bundesstraße 27 kam, aus ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab. In der Folge fuhr er durch den neu angelegten Vorgarten eines Wohn-und Geschäftshaus, wobei auch Terrassenplatten beschädigt wurden. Die Spuren, die im Vorgarten hinterlassen wurden, deuten auf einen größeren Transporter hin. Der Polizeiposten Kirchheim am Neckar, Telefon (07143) 89 10 60, bittet um Hinweise.