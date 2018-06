Polizei Unbekannter belästigt Mädchen

Bietigheim-Bissingen / bz

Eine junge Frau ist am Montag gegen 16.15 Uhr in der Carl-Benz-Straße in Bissingen von einem Unbekannten sexuell belästigt worden. Nach den bisherigen Erkenntnissen der Polizei war die 28-Jährige zu Fuß unterwegs, als ihr auf Höhe einer Tankstelle der Mann entgegenkam. Dieser habe sich offenbar der Frau in den Weg gestellt und sei trotz Aufforderung nicht beiseite gegangen, heißt es im Polizeibericht. Stattdessen griff er ihr unter den Rock. Nachdem die Fußgängerin ihn daraufhin anschrie, griff er ihr erneut unter den Rock und fasste ihr ans Gesäß. Danach machte er sich in Richtung des Industriegebiets aus dem Staub.

Folgende Täterbeschreibung liegt vor: Der Mann soll Mitte 20 sein, zwischen 1,60 und 1,65 Meter groß, mit dunklen Haaren und braunen Augen. Im Backenzahnbereich fehlen ihm offenbar mehrere Zähne. Er sei vermutlich Ausländer, so die Polizei. Der Mann trug einen schwarzen, ausgewaschenen Jogginganzug und führte einen grau-grünen Rucksack mit sich. Hinweise an die Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg, Telefon (07141) 1 89.