Zerstörungen Unbekannte wüten in der Stadt

Bietigheim-Bissingen / Uwe Mollenkopf

Die Angst vor Beschädigungen ist immer ein Thema, wenn es um die Gestaltung öffentlicher Anlagen geht. So auch bei den Überlegungen zur Umgestaltung des Mettertals. Dass diese Befürchtungen nicht aus der Luft gegriffen sind, hat sich am Wochenende wieder gezeigt. Vermutlich in der Nacht zum Sonntag haben Unbekannte laut einer Mitteilung der Polizei Sachschaden von mehreren tausend Euro in Bietigheim hinterlassen. „Tatorte“ waren unter anderem ein Spielplatz im Bereich der Wobachstraße und die Enzbrücke.

Spielturm beschädigt

Auf dem Spielplatz an der Wobachstraße beschädigten die Täter den dortigen Spielturm. Der hat ein Sicherheitsnetz unter dem Netz, auf dem man seitlich hochklettern kann. Dieses Sicherheitsnetz sei zerstört worden, berichtet Anette Hochmuth, die Sprecherin der Stadtverwaltung. Der Turm sei deshalb am Sonntag gesperrt worden, inzwischen aber wieder repariert.

Des Weiteren warfen die Randalierer auf ihrem Streifzug auf der Enzbrücke einen Blumenkorb in den Fluss. Diese Körbe haben nach Angaben der Polizei ein Gewicht von etwa 250 Kilogramm. Die Täter rissen Pflanzen aus den aufgestellten Gefäßen und schmissen Pflanzkübel und Müllcontainer um, heißt es im Polizeibericht weiter. Auch hier seien die Mitarbeiter der Stadtverwaltung bereits tätig gewesen, um die Schäden zu beseitigen, berichtet Anette Hochmuth. Ein Einkaufswagen landete laut Polizei ebenfalls in der Enz.

Auch Eselshütte betroffen

Damit nicht genug: Am Grillplatz Eselshütte, vor Kurzem in der BZ als Ausflugsziel empfohlen, sei es ebenfalls wieder zu Vandalismus gekommen, so die Sprecherin. Die Täter verbrannten dort einen Tisch. Bereits eine Woche zurück liegt eine Beschädigung am Spielplatz in der Turmstraße. Dort sei das Sonnensegel zerstört worden, die Täter richteten zudem ein Scherbenchaos an. Städtische Mitarbeiter mussten auch hier anrücken, um den Schaden zu beseitigen.

Es sei die bislang größte Schadensserie in diesem Jahr gewesen, wertet Anette Hochmuth die Vorkommnisse.

Das Polizeirevier Bietigheim-Bissingen hofft nun, durch Zeugenhinweise den Tätern auf die Spur zu kommen. Wer Hinweise zu den Vorfällen am Wochenende geben kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer (07142) 40 50 beim Polizeirevier zu melden.