In der Nacht zum Sonntag machte sich der Inhaber eines Imbisses nichts ahnend auf den Nachhauseweg. Gegen 3.30 Uhr wurde der Inhaber in der Blumenstraße in Bietigheim-Bissingen dann jedoch von drei Personen überfallen. Das teilt die Polizei mit. Die Täter nahmen ihm unter Vorhalt einer Pistole und eines Schlagstocks die mitgeführten Tageseinnahmen ab. Der Geschädigte blieb zum Glück unverletzt.

Ermittlungen der Polizei nach Überfall bislang ohne Ergebnis

Nachdem die Polizei vor Ort war, wurden sofort Fahndungsmaßnahmen eingeleitet. Diese führten jedoch nicht zur Ergreifung der Täter, teilt die Polizei weiter mit. Der Geschädigte konnte zwei der drei Täter beschreiben. Die beiden Männer waren maskiert. Einer der beiden Männer wird als 1,75 bis 1,80 Meter groß beschrieben und soll mit einer dunklen Jacke, einer dunkelgrauen Jogginghose sowie Sportschuhen bekleidet gewesen sein. Der andere Täter soll circa 1,85 Meter groß sein und dunkle Kleidung getragen haben. Zeugen, die Hinweise zum Überfall geben können, werden gebeten, sich mit dem Kriminalkommissariat Ludwigsburg unter Telefon (07141) 189 in Verbindung zu setzen.