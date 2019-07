Themen in diesem Artikel Stuttgarter Straße

Am Samstag fuhr gegen 20 Uhr ein 27-Jähriger mit seinem Leichtkraftrad-Roller die Stuttgarter Straße in Richtung Ludwigsburg auf dem rechten der beiden Fahrstreifen. Zeitgleich war eine 24-jährige Fahrerin eines Peugeot neben ihm auf dem linken Fahrstreifen in Richtung Ludwigsburg unterwegs. Weil der Rollerfahrer nach Angaben der Polizei vermutlich betrunken war, kam dieser während der Fahrt zu weit nach links und kollidierte mit dem Peugeot. Anschließend stürzte er auf die Fahrbahn.

Der Rollerfahrer versuchte nach dem Sturz von der Unfallstelle wegzurennen, wurde aber von Zeugen bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten. Während der Unfallaufnahme wurde auch festgestellt, dass er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis und der Roller nicht zugelassen war.

Der Rollerfahrer wurde durch den Sturz schwer verletzt und wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht. Hier musste er sich einer Blutprobe unterziehen.

Der Schaden an den beteiligten Fahrzeugen wird auf 3000 Euro geschätzt. An der Unfallstelle waren zwei Polizeistreifen und ein Rettungswagen im Einsatz.