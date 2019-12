Zwischen Sonntagmitternacht und Dienstag, 5.45 Uhr, klaute ein Unbekannter aus einer Tiefgarage eines Mehrfamilienhauses „In den Semmeläckern“ in Großsachsenheim vier Kompletträder. Das teilt die Polizei am Mittwoch mit. Vermutlich nutze er die Gelegenheit, als das Tor geöffnet wurde. Gestohlen wurden silberne Alu-Felgen der Marke AMG mit Sommerreifen. Wert: rund 1500 Euro. Hinweise an die Polizei Sachsenheim, Telefon (07147) 27 40 60.