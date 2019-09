Seit Montagnachmittag wird der 15 Jahre alte Anestis G. vermisst, teilt die Polizei mit. Gegen 15 Uhr verließ der Junge, der unter körperlichen und geistigen Beeinträchtigungen leidet, nach dem Sportunterricht die Sporthalle „Im Aurain" in Bietigheim-Bissingen. Üblicherweise wird dem 15-Jährigen durch seine Lehrer der Heimweg vorgegeben. Am Montag verließ er die Umkleide ohne zuvor Kontakt zu seinem Lehrer aufgenommen zu haben. Der Jugendliche befindet sich auf dem Entwicklungsstand eines Kleinkindes. Er ist zwischen 1,50 und 1,60 Meter groß und hat kurze dunkelbraune Haare. Er trägt einen blau-grau-schwarzen Kapuzenpullover, auf dessen Brust ein Wolf gedruckt ist, eine graue Jeans, türkisblaue Trekkingschuhe und hat einen blau-karierten Schulrucksack bei sich. Mehrere Streifenwagenbesatzung sowie ein Polizeihubschrauber suchten am Montagnachmittag vergeblich nach dem 15-Jährigen, ebenso ein Polizeibeamter mit einem Mantrailerhund. Der 15-Jährige könnte laut Polizei-Mitteilung mit öffentlichen Verkehrsmitteln oder auch zu Fuß in Bietigheim unterwegs sein. Zeugen, die Hinweise haben, können sich unter Telefon (07142) 40 50 bei der Polizei melden.