Vaihingen Stromkabel geklaut

Vaihingen / bz

Auf dem Gelände eines Sportplatzes in Aurich trieben zwischen Sonntag 19 Uhr und Dienstag 16 Uhr bislang unbekannte Einbrecher ihr Unwesen. Sie hebelten die Tür zu einer Garage auf und knackten das Schloss mit dem die Tür zum Dachboden gesichert war. Vom Dachboden entwendeten die Täter eine Kabeltrommel, drei Starkstromverlängerungskabel sowie einen noch original verpackten Lautsprecher. Einen weiteren Lautsprecher, der am Dach angebracht war, demontierten die Diebe und ließen ihn ebenfalls mitgehen. Der Wert des Diebesguts dürfte sich auf eine vierstellige Summe belaufen. Der entstandene Sachschaden konnte noch nicht beziffert werden. Das Polizeirevier Vaihingen an der Enz, Telefon (07042) 94 10, bittet Zeugen sich zu melden.