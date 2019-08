Nachdem am Mittwoch gegen 17.25 Uhr zwei mutmaßliche Betrüger im Alter von 15 und 23 Jahren in der Seestraße in Ludwigsburg ein Beautystudio aufgesucht hatten, wurde die Polizei alarmiert, teilt sie mit. Die Männer haben erfolglos versucht, Messer zu verkaufen und gingen wieder. Beamte trafen die zwei Tatverdächtigen später samt der Messer an. Während der Personenkontrolle traten zwei Mädchen im Alter von 14 und 17 Jahren an die Polizisten heran. Die 17-Jährige teilte mit, dass sie von dem 23-Jährigen bei einem Verkaufsgespräch unsittlich berührt worden war. Der Vorfall soll sich an der Seestraße/Ecke Alleenstraße ereignet haben. Dort versuchte er, der 17-Jährigen Parfüm zu verkaufen. Anschließend sind die beiden Tatverdächtigen offenbar in das Beautystudio gegangen. Der 15- und 23-Jährige wurden vorläufig festgenommen. Das mutmaßlich gefälschte Parfüm wurde zusammen mit den Messern beschlagnahmt. Die Tatverdächtigen müssen nun mit einer Anzeige wegen Betrugs und Verstoßes gegen das Markengesetz rechnen. Zudem wird gegen den 23-Jährigen wegen sexueller Belästigung ermittelt. Zeugen sollen sich unter der Telefonnummer (07141) 18 53 53 melden.