Zum Ende der großen Ferien stellt sich Oberbürgermeister Jürgen Kessing den Fragen der BZ.

Herr Kessing, Bietigheim-Bissingen zählt zu den reichsten Städten Deutschlands und ist seit 2004 schuldenfrei. Regieren Sie als Oberbürgermeister das Paradies unter den Kommunen?

Jürgen Kessing (lacht): Nein. Die Stadt wurde mir von meinem Vorgänger schuldenfrei übergeben. Das zu erreichen war sicherlich nicht einfach. Seit diesem Zeitpunkt halten wir sie schuldenfrei, was mindestens genauso schwierig ist.

Warum?

Die Schwierigkeiten liegen immer in den Begehrlichkeiten derjenigen, die gerne etwas hätten – nach dem Motto: Die Stadt hat doch Geld. Wir müssen aber das Ganze im Blick haben. Wenn ich auf die Herausforderungen der Zukunft schaue – was die Kindergärten angeht, die Schulen, die Mobilität, den Klimaschutz und die Digitalisierung – können wir froh sein, dass wir ein bisschen auf der hohen Kante liegen haben, um diese Dinge auch künftig finanzieren zu können, ohne neue Schulden machen zu müssen.

Die Prognosen für die Wirtschaftslage sind alarmierend. Was erwarten Sie in den nächsten Jahren?

Handelskriege und Brexit: Jetzt schlägt durch, dass wir ein exportorientiertes Land sind. Das, was global passiert, wirkt sich nun auch lokal aus – durch Kurzarbeit, Betriebsverlagerungen, Kosteneinsparungsdruck. Das ist für uns seit geraumer Zeit beobachtbar. Es wird sich, befürchte ich, leider noch etwas verschärfen.

Wie sieht Ihr Konzept für die Stadt aus, wenn die Rücklagen schmelzen?

Die Stadt ist in den letzten Jahren sehr gut damit gefahren, nur so viel Geld auszugeben, wie sie auch dauerhaft einnehmen kann. Mit unseren Rücklagen können wir uns im Moment Zeit erkaufen – ein bis zwei Jahre. In dieser Zeit müssen wir die Strukturen anpassen. In der Hoffnung, wie beim letzten Mal auch, mit einem hellblauen Auge davonzukommen und keine drastischen Einsparungen vornehmen zu müssen. Wir leisten uns ja auch sehr viel im freiwilligen Bereich.

Wo werden die Bürger Einsparungen zuerst zu spüren bekommen?

Preise, die für unsere Dienstleistungen im Moment in Rechnung gestellt werden, werden wir nach oben anpassen müssen. Wir sind bei allen Dienstleistungen noch vergleichsweise günstig. Das sind dann die Sachen, die auf den Prüfstand kommen

Gibt es schon konkrete Überlegungen?

Nein, die gibt es noch nicht.

Der Immobilienmarkt ist extrem angespannt. Wie sieht es aus Ihrer Sicht mit dem sozialen Wohnungsbau aus?

Wir tun schon seit Jahren etwas für bezahlbaren Wohnraum, auch für Geringverdiener. Mit der Stiftung haben wir schon über 50 Wohnungen gebaut und bezogen. Rechnet man die Bietigheimer Wohnbau dazu, bewegen wir uns bei diesen Wohnungen im dreistelligen Bereich. Aber das reicht natürlich nicht. Deswegen haben wir auch mit dem Gemeinderat verabredet, dass jedes neue Baurecht, das geschaffen wird, mindestens 20 Prozent bezahlbaren Wohnraum für geförderten Wohnraum beinhalten muss. Und da kommen jetzt mit dem Lothar-Späth-Carré die Flächen für etwa 50 Wohneinheiten auf den Markt.

Wie sieht es mit der Kinderbetreuung in der Stadt aus?

Wir müssen zusätzlich zu den bestehenden Kindertagesplätzen zirka 500 weitere Plätze schaffen. Wir müssen anbauen und neu bauen. Das ist ein Projekt um die 40 Millionen Euro, das wir in den nächsten Jahren investieren wollen. Und das setzt sich dann in den Schulen fort. Das Problem der „Hardware“, der Gebäude, lässt sich relativ problemlos lösen. Das Personal bekommen wir jedoch so schnell nicht und da konkurrieren wir natürlich auch mit allen anderen Kommunen. Wenn dann noch die Betreuungszahlen nach unten gehen und die Freistellungen erhöht werden, steigt der Druck in den nächsten zwei bis vier Jahren. Im Moment weiß noch keiner, wie wir das lösen können. Da muss ich um Verständnis bitten, dass nicht jeder Wunsch sofort erfüllbar ist.

Die CDU hat beim Thema Verkehr zur Eile gemahnt. Welche Pläne haben Sie?

Wenn alle, die zur Eile mahnen, mal ihr Autos stehen lassen würden, hätten wir keine Verkehrsprobleme mehr. Dann könnte jeder fahren. Das Problem ist natürlich, dass alle zur gleichen Zeit unterwegs sind. Die Spitzen in den Morgen- und Abendstunden. Fakt ist aber auch, dass die zugelassenen Fahrzeuge in den letzten 20, 30 Jahren dramatisch zugenommen haben und das Straßensystem daran nicht angepasst worden ist.

Es gibt einige Feinjustierungen, die wir machen, wo wir die Abbiegemöglichkeiten ändern – diese werden gerade gebaut, um den Verkehr zu verflüssigen. Aber die Erfahrung zeigt, dass jede Verflüssigung nur weiteren Verkehr nach sich zieht und deswegen gibt es vom Bundes- und vom Landesverkehrsministerium die klare Ansage: Neue Straßen zu bauen ist nicht mehr zeitgemäß.

Man muss versuchen, die Menschen dahin zu bringen, ihr Mobilitätsverhalten oder ihren -bedarf zu ändern und auf den öffentlichen Verkehr umzusteigen oder auf das Rad. Aber das ist ein Prozess, der sich sicherlich noch ein paar Jahre hinziehen wird. Den Stein der Weisen hat da noch keiner gefunden. Wir müssen schauen, dass wir im Öffentlichen Nahverkehr einen deutlich besseren und dichteren Takt anbieten, so dass es dann auch attraktiv ist, umzusteigen.

Nächstes Jahr werden Sie sich erneut zur Wahl stellen. Steht Ihre Kampagne schon?

Wenn ich eine große Kampagne machen müsste, dann hätte ich die letzten Jahre vieles falsch gemacht. Die Themen, die anstehen, liegen auf dem Tisch: Verkehr, Kinderbetreuung, Schulausbau, Wohnraum für alle Bevölkerungsschichten, Digitalisierung in der Verwaltung und Arbeitsplatzsicherung werden wichtige Themen und die Frage, wie wir den Strukturwandel in der Automobilindustrie schaffen.

Erwarten Sie Gegenkandidaten?

Das wird man sehen, wenn die Ausschreibungsfrist ausgelaufen ist.

Ab wann sind Sie im Wahlmodus?

Seit November 2003.

Sie sind 62 Jahre alt. Wenn Sie für eine weitere Amtszeit gewählt werden, werden Sie weitere acht Jahre im Amt bleiben?

Wenn ich das nicht wollte, würde ich mich nicht zur Wahl stellen. Ich habe darum gekämpft, dass die Amtszeiten der Bürgermeister und Landräte verlängert werden. Die waren früher auf 68 Jahre begrenzt.

Sie sind nun seit etwas mehr als eineinhalb Jahren DLV-Präsident. Wie sieht Ihr Resümee aus?

Diejenigen, die immer gegen alles sind und immer nur das Schlechte sehen, müssten auch gemerkt haben, dass sich das gut miteinander vereinbaren lässt. Ich kann die wichtigsten Dinge weiterhin bei uns wahrnehmen, habe unheimlich viele Kontakte neu hinzugewinnen können, die der Stadt nicht geschadet haben, wie die Mehrkampfmeisterschaften gezeigt haben. Die Rückmeldungen, die ich erhalten haben, waren durchweg positiv.

Wie geht es weiter mit der Leichtathletik in Bietigheim?

Wir müssen sicher am Stadion noch ein paar Verbesserungen vornehmen, es fehlen eine Tribünenüberdachung und ein paar Funktionsräume. Dann könnten wird dort deutlich größere Veranstaltungen durchführen.

Wie schaut es mit Ihrer zeitlichen Inanspruchnahme aus?

Als OB und DLV-Präsident nehme ich zeitgleich zwei Funktionen wahr, das ist eine günstige Kombination. Ich habe einen hauptamtlichen Apparat, sowohl beim DLV als auch bei der Stadt. So lange die funktionieren – und das tun beide – gibt es keinen Anlass, daran zu zweifeln.

Wie sieht es mit den Sportstätten in Bietigheim aus?

In naher Zukunft ist unser erste große Aufgabe, das Hallenbad in Bissingen neu zu bauen. Dann stehen noch das Thema Stadion und ein Ersatz für die Halle am Viadukt im Raum. Die Flächen halten wir vor. Wir werden in den nächsten Jahren Lösungen finden müssen.

Bietigheim ist auch die Stadt des HipHop. Was halten Sie davon?

Das ist eine tolle Entwicklung, die uns positiv überrascht hat. Unser Kulturamt ist auch in Kontakt mit den Künstlern, weil wir sie gerne hier auch einmal auftreten lassen wollen. Da müssen wir nach einem guten Format schauen. Da darf man nichts erzwingen. Bei Pur hat es auch eine Weile gedauert, bis es dann geklappt hat.