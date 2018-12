Besigheim Schwerer Unfall auf B27

Besigheim / bz

Mit schweren Verletzungen musste laut Polizei-Meldung eine 42 Jahre alte Frau am frühen Sonntagmorgen durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden, nachdem sie gegen 4.40 Uhr auf der Bundesstraße 27 in Besigheim in einen Unfall verwickelt war. Mit ihrem Peugeot war die Frau von Walheim kommend auf der B 27 unterwegs. Vermutlich aufgrund Alkoholeinflusses war es ihr jedoch nicht möglich ihren PKW sicher zu führen, so dass sie im Bereich einer Kurve die Kontrolle über ihren Wagen verlor. Der Peugeot kam nach rechts von der Fahrbahn ab, schleuderte über eine Verkehrsinsel und krachte schließlich gegen ein Firmentor.

Die 42-Jähirge wurde in ihrem Fahrzeug eingeklemmt, konnte jedoch durch den Rettungsdienst befreit werden. Der Peugeot war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Während der Unfallaufnahme wurde die B 27 kurzzeitig vollständig gesperrt. Der entstandene Gesamtsachschaden steht derzeit noch nicht fest. bz