Bietigheim-Bissingen Scheiben eingeschlagen

Bietigheim-Bissingen / bz

Auch in Bietigheim registrierte die Polizei am Wochenende zwei Sachbeschädigungen. Am Freitag, 15. Februar, zwischen 14 und 16.45 Uhr wurde in der Friedrich-Ebert-Straße ein Fenster der Schule im Sand beschädigt, so dass ein rund vier Zentimeter großes Loch mit Rissen über die gesamte Fensterscheibe entstand. Die Höhe des Sachschadens beläuft sich auf etwa 600 Euro. Zwischen Samstag, 16. Februar, 10 Uhr und Sonntag, 17. Februar, 10 Uhr warf ein Unbekannter in der Moltkestraße mit einem großen Stein die hintere, rechte Scheibe eines dort geparkten VW ein und richtete dabei Sachschaden von etwa 200 Euro an. Auch in diesen Fällen bittet das Polizeirevier Bietigheim-Bissingen, Telefon (07142) 40 50, um Hinweise.