Diebe haben im Gewerbegebiet Holderbüschle Elektrowerkzeuge geklaut. Das berichtet die Polizei am Dienstag. Zwischen Freitag, 16.30 Uhr, und Montag, 6.45 Uhr, machten sie sich auf einem Firmengelände in der Siemensstraße in Großsachsenheim an Firmen-Fahrzeuge heran, die auf dem Gelände abgestellt sind. An einem der Lastwagen öffneten sie die Plane und stahlen von der Ladefläche einen Trennschleifer, einen Rotationslaser und einen Winkelschleifer. Die Waren haben laut Polizei einen einen Gesamtwert im vierstelligen Bereich. Hinweise auf die Täter nimmt der Polizeiposten Sachsenheim, Telefon (07147) 27 40 60, entgegen.