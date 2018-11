Markgröningen / bz

Einen Sachschaden von mindestens 2.000 Euro richtete ein Vandale in der Nacht zum Sonntag in der Hauptstraße an. Der Täter warf vermutlich mit einem Knochenstein die Fensterscheibe der Eingangstür eines Lokals ein und beschädigte auch die Zugangstür zum Gebäude. Möglicherweise demolierte der Täter auch einen unweit geparkten Renault mit einem Fußtritt am Fahrzeugheck. Der Polizeiposten Markgröningen, Telefon (07145) 9 32 70, bittet Zeugen um Hinweise.