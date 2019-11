Am Freitag gegen 23.20 Uhr kam es im Klinikum Ludwigsburg zu einer handgreiflichen Auseinandersetzung zwischen einem Arzt und dem Angehörigen eines Patienten, teilt die Polizei mit. Bei dem Patienten handelt es sich um einen 24 Jahre alten Mann, den Angehörige, vermutlich da er unter einer Drogenvergiftung litt, ins Krankenhaus gebracht hatten. In die Behandlung durch einen 35 Jahre alten Arzt mischte sich der 27-jährige Bruder des Patienten ein. Dieser schien mit dem Ablauf der Untersuchung nicht einverstanden zu sein. Der Arzt verwies ihn des Krankenhauses. Doch der Mann diskutierte stattdessen mit dem Klinikpersonal und betrat erneut das Behandlungszimmer, wo es dann zu einer Rangelei zwischen ihm und dem Arzt kam. Diese verlagerte sich dann in den Flur der Notaufnahme. Schließlich kam auch noch der 24-jährige Patient seinem Bruder zur Hilfe. Erst durch das Eingreifen von Kollegen des Arztes wurde der Konflikt beendet.