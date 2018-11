Ludwigsburg / bz

Ein Radfahrer wurde am Dienstag gegen 18 Uhr in der Straße "Waldäcker" in Ludwigsburg in einen Verkehrsunfall verwickelt und schwer verletzt. Ein 59-Jähriger fuhr in einem Ford in Richtung Schwieberdinger Straße. Auf Höhe der dortigen Linksabbiegespur kreuzte der 62 Jahre alte Radler die Fahrbahn und kollidierte mit dem Ford, so dass er stürzte. Er hatte keinen Helm getragen. Der Rettungsdienst brachte ihn in ein Krankenhaus. Bei dem Unfall entstand ein Gesamtsachschaden von etwa 2.000 Euro.