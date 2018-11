Marbach Radfahrer leicht verletzt

Marbach / bz

Ein 27 Jahre alter Radfahrer musste am Donnerstag durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden, nachdem er kurz nach 8 Uhr in Marbach am Neckar in einen Unfall verwickelt worden war. Ein 84-jähriger Opel-Fahrer wollte entlang der Güntterstraße aus einer Parklücke auf die Fahrbahn einfahren. Dabei übersah er vermutlich aus Unachtsamkeit den in gleicher Richtung auf der Güntterstraße fahrenden Radfahrer und prallte mit ihm zusammen. Der 27-Jährige stürzte in der Folge auf den Asphalt und erlitt leichte Verletzungen.