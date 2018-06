Zeugensuche Rabiate Mutter eines Mitschülers

Bönnigheim / bz

In der Karlstraße in Bönnigheim kam es am Dienstag gegen 12.20 Uhr zu einer Körperverletzung. Nach Mitteilung des Polizeipräsidiums Ludwigsburg ist derzeit bekannt, dass sich ein elfjähriger Junge im Bereich einer Bushaltestelle aufgehalten hatte und dort von einer 32 Jahre alten Frau attackiert worden war. Die 32-Jährige war mit einem BMW unterwegs und schnitt dem Jungen offenbar den Weg ab. Im weiteren Verlauf stieg die Frau wohl aus ihrem Fahrzeug, schrie den Elfjährigen an und zog ihn an den Haaren.

Nachdem sie obendrein noch versucht hatte den Jungen mutmaßlich in ihr Auto zu ziehen, wurde sie von einem aufmerksamen Mercedes-Fahrer angesprochen. Danach ließ die 32-Jährige den Jungen in Ruhe und fuhr davon. Vorausgegangen waren wohl Streitigkeiten mit einem Mitschüler im Schulunterricht. Die 32-jährige Mutter des Mitschülers wollte den Elfjährigen zur Rede stellen, vermutet die Polizei.

Zu dem Vorfall sucht der Polizeiposten Kirchheim, Telefon (07143) 89 10 60, nach Zeugen. Insbesondere wird der bislang unbekannter Mercedes-Fahrer gesucht, der den Vorfall vermutlich beobachten konnte.