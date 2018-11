Gericht Psychopath, aber schuldfähig

Asperg / Bernd Winckler

Was für ein Mensch ist dieser Angeklagte? Der bekannte forensische Psychiater Dr. Peter Winckler aus Tübingen bescheinigt dem 25-Jährigen volle Schuldfähigkeit, falls er den Mord an seiner Freundin begangen habe.

Letzter Tag der Beweisaufnahme im Asperger Frauenmord mit Verbrennung. Alle Zeugen sind gehört, alle kriminaltechnischen Erkenntnisse wurden vor der Stuttgarter Schwurgerichtskammer ausgewertet, während der Angeklagte weiterhin schweigt. An diesem letzten Tag der Beweisaufnahme hatte der forensisch psychiatrische Gutachter das Wort. Doch der Psychiater schränkt in seinen Ausführungen ein, dass er den Angeklagten nicht direkt psychiatrisch habe untersuchen können, weil dieser es abgelehnt hatte.

Wissen aus den Akten

Er habe nur seine Biografie erfahren. Den Rest zur Feststellung der Persönlichkeit hatte er aus den Vorstrafenakten und aus Aussagen zweier früherer Freundinnen erfahren. Aber auch daraus zeichnete der Sachverständige ein düsteres Bild des Angeklagten: Ein Mann, der mit seiner hohen Intelligenz in der Lage ist, zahlreiche Betrügereien zu begehen, der eine hochstaplerische Persönlichkeit hat, aggressiv gegen seine Freundinnen vorgeht, sie in mehreren Fällen gewürgt hat und seine Katze tötet, von solch einem Mensch möge man fast denken, ist es ein Geisteskranker? Aber dazu findet sich medizinisch nichts, keine hirnorganischen Störungen, keine Schizophrenie.

Letztendlich schließt der Gutachter, dass es sich um einen Mann „mit zwei Gesichtern“ handeln muss. Auf der einen Seite umgänglich, freundlich, intelligent, wie Zeugen ihn schilderten. Andererseits dominant, bestimmend und massiv aggressiv gegen Frauen. Das zeige sich auch in den Vorstrafen. Im Grunde, so der Gutachter, handele es sich um einen Psychopath mit einer narzisstischen und dissozialen Störung. Und falls er der Täter sei, der die 22-jährige Frau zuerst erwürgte, die Leiche dann nach Eglosheim transportierte, alle Täterspuren verwischen, die Leiche in Eglosheim verbrennen konnte und schließlich in einem Komposthaufen bei Asperg verscharrte, dann könne er diesen Mord nur kaltblütig begangen haben. Allein schon die Entfernung der Täterspuren sei eine Kunst. Dabei komme keine Affekttat in Frage, was gutachterlich bedeutet, dass der Mann im Sinne des Gesetzes voll schuldfähig wäre. Ganz überraschend hat der Verteidiger des 25-Jährigen nach dem Vortrag des psychiatrischen Gutachters bekanntgegeben, dass am Montag, dem siebten Prozesstag, sich der Angeklagte zu dem Vorwurf äußern möchte.