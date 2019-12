Schwere Verletzungen erlitt ein 21-Jähriger, der am Samstagabend, gegen 23.30 Uhr, in einem Schnellrestaurant in der Maybachstraße in Ludwigsburg im Industriegebiet Tammerfeld in eine Schlägerei verwickelt wurde. Zunächst sei es zu einer verbalen Auseinandersetzung gekommen, weil ein 30-jähriger Gast des Restaurants die Freundinnen des 21-Jährigen und dessen 20-jährigen Begleiters angeflirtet haben soll. Der 30-Jährige habe dem 21-Jährigen ins Gesicht geschlagen. Als ihm sein Kumpel zur Hilfe eilte, wurde dieser von Begleitern des 30-Jährigen zu Boden gebracht. Es entstand nun eine Schlägerei zwischen den beiden Gruppen. Die beiden 20 und 21 Jahre alten Männer konnten sich mit ihren Freundinnen in die Toilette zurück ziehen, wo sie auf die Polizei warteten. Als die Beamten des Polizeireviers Ludwigsburg eintrafen, wollten der 30-jährige Tatverdächtige und dessen Freunde gerade davon fahren. Für den schwer verletzten 21-Jährigen wurde ein Rettungswagen angefordert. Sein 20-jähriger Freund erlitt leichte Verletzungen. Die Schläger müssen mit einer Anzeige wegen gefährlicher Körperverletzung rechnen.