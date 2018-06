Gewalt Polizei sucht Zeugen

Ludwigsburg / bz

Der Polizeiposten Oststadt, Telefon (07141) 281 011, ermittelt derzeit wegen Körperverletzung gegen einen noch unbekannten Jugendlichen. Zwischen dem Tatverdächtigen und einem 15 Jahre alten Jungen kam es am Dienstag gegen 19 Uhr auf dem Parkplatz des Ludwig-Jahn-Stadions in Ludwigsburg zunächst zu einem Streitgespräch. Während der Streiterei wurde der Unbekannte handgreiflich. Er schlug seinem Gegenüber ins Gesicht und trat nach ihm. Erst als ein Erwachsener eingriff, ließ der Jugendliche von dem 15-Jährigen ab und machte sich gemeinsam mit zwei Begleitern davon. Insbesondere der Erwachsene wird nun gebeten, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen.