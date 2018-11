Ludwigsburg Polizei sucht beide Unfallbeteiligten

Ludwigsburg / bz

Nachdem am Mittwoch, 31. Oktober, ein bislang unbekannter Radfahrer auf dem Feldweg entlang der Landesstraße 1140 und der Kreisstraße 1693 in einen Verkehrsunfall verwickelt und leicht verletzt wurde, sucht die Polizei Zeugen beziehungsweise den Radler. Dieser hatte gegen 16.45 Uhr einen Passanten auf den vorangegangenen Unfall aufmerksam gemacht. Der bislang unbekannte Fahrer eines schwarzen Kleinwagens soll ihn touchiert und sich unerlaubt von der Unfallstelle in Richtung Ossweil entfernt haben. Auch der Radler setzte seine Fahrt fort. Der Zeuge informierte die Polizei. Das Polizeirevier Ludwigsburg, Telefon (07141) 18 53 53, bittet um Hinweise.