Ludwigsburg Polizei fahndet nach bislang unbekannten Räubern

Ludwigsburg / bz

Die Staatsanwaltschaft Stuttgart und die Kriminalpolizei Ludwigsburg veröffentlichen Bilder zweier bislang Unbekannter, die am 27. Oktober gegen 4 Uhr auf dem Weg zwischen einer Gaststätte in der Karlstraße zum Bahnhof Ludwigsburg einen 50-Jährigen überfielen und sein Smartphone sowie Bargeld erbeuteten. Die Verdächtigen hielten den Mann auf dem Vorplatz des Bahnhofs bei den Wasserkugeln an. Sie waren zuvor in einer Gaststätte. Dort trafen sie das Opfer und wurden von einer Überwachungskamera aufgezeichnet. Zeugentelefon: (07141) 1 89.