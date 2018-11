Ludwigsburg Pkw gestreift und abgehauen

Ludwigsburg / bz

Obwohl er am Montagmittag einen Sachschaden in Höhe von etwa 2.000 Euro angerichtet hatte, suchte ein bislang unbekannter Autofahrer das Weite, ohne sich darum zu kümmern. Der Unfallverursacher streifte zwischen 10.25 und 12.10 Uhr einen blauen BMW, der auf dem Arsenalplatz abgestellt war. Er beschädigte das Auto an der hinteren Tür der Fahrerseite und entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugen, die Hinweise zum Unfallverursacher geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Ludwigsburg, Telefon (07141) 18 53 53, zu melden.