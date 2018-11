Markgröningen / bz

Vermutlich auf Bargeld hatte ein Dieb es abgesehen, als er sich am Sonntagmittag an einem VW zu schaffen machte. Das Auto war zwischen 13.30 und 16.15 Uhr in der Schwieberdinger Straße auf einem Parkplatz hinter dem Sportplatz abgestellt gewesen. Der Täter schlug die Scheibe der Fahrertür ein und griff sich den in der Ablage liegenden Geldbeutel. Darin waren eine geringe Summe Bargeld und Ausweise enthalten. Hinweise nimmt das Polizeirevier Vaihingen an der Enz, Telefon (07042) 94 10, entgegen.