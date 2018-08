Ludwigsburg Pedelec-Fahrerin leicht verletzt

Ludwigsburg / bz

Am Donnerstag, 23. August, gegen 7.10 Uhr wurde eine 51-jährige Pedelec-Fahrerin in der Hindenburgstraße in Ludwigsburg bei einem Unfall auf dem Fußgängerüberweg leicht verletzt, so dass sie anschließend vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden musste. Eine 53 Jahre alte Opel-Lenkerin übersah die Radlerin mutmaßlich aufgrund der tiefstehenden Sonne. Diese hatten den Fußgängerüberweg ohne abzusteigen gequert. In der Folge kam es zum Zusammenstoß. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 1 350 Euro.