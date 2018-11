Gericht Opfer verheimlicht Missbrauch

Ludwigsburg / Heike Rommel

Keiner darf wegen derselben Sache mehrfach verurteilt werden, so der Grund für die Einstellung eines Strafverfahrens wegen Vergewaltigung durch das Ludwigsburger Jugendschöffengericht. Für alles, was der Angeklagte zur selben Tatzeit demselben Opfer angetan hat, war er schon verurteilt. Nur hatte das Opfer damals nicht alles erzählt.

Warum es nach Informationen der Stuttgarter Staatsanwaltschaft dennoch zur Verhandlung kam: Die Strafverfolgung ging von einem neuen Tatvorwurf aus. Auf dem Anklagestuhl saß ein 25-jähriger Ludwigsburger, der vor Gericht bestritt, seine 24-jährige Ex-Freundin jemals zum Sex gezwungen zu haben. Vor dem Jugendschöffengericht wurde die Sache verhandelt, weil der Angeklagte 2013 zwanzig und seine Freundin 19 Jahre alt waren. Damals wollte die Frau den Angeklagten nicht sehen, er passte sie aber am Ludwigsburger Bahnhof ab und zerrte und schlug sein Opfer die Bahnhofstraße Richtung Uhlandstraße hinunter bis zu einer Bank auf einem Spielplatz. Dort schlug er der damals 19-Jährigen mit der Faust auf die Nase, trat ihr in den Bauch und drückte ihr eine brennende Zigarette auf der Stirn aus.

Tat bereits verurteilt

Das alles wurde bereits am 26. November mit einem Jahr und acht Monaten Freiheitsstrafe abgeurteilt. Die jetzt vorgebrachte Vergewaltigung war nicht bekannt. Die Belastungszeugin kam erst damit an, als der Angeklagte wieder aus der Haft entlassen war. Diese Angabe gilt nun als Nebensachverhalt des ganzen Tatkomplexes, für den der Angeklagte laut Staatsanwaltschaft nicht zweimal verurteilt werden darf. Sie berichtete auch erst jetzt davon, dass der Angeklagte am 29. Juli bei ihr zu Hause gewesen sei und sie gezwungen hätte, ihm „einen zu blasen“. Tags darauf allerdings setzte sie einen Notruf ab. Ein Polizeibeamter des Reviers Kornwestheim berichtete über diesen Notruf, der Angeklagte hätte dieser gedroht, sein Gesicht sei das letzte, was sie sehen würde und er würde inklusive ihres Autos alles kurz und klein schlagen. Der Polizist kam in die Wohnung der jungen Frau. „Sie wollte gar nicht, dass es raus kommt“, sprach der Polizeibeamte von einem „opfertypischen Abblocken“ durch die 24-Jährige. Er hätte seine Ex niemals zum Geschlechtsverkehr gezwungen, sagte der Angeklagte, aber sie während der Beziehung geschlagen und ihr einmal den Arm gebrochen, „aber nicht im Zusammenhang mit Sex.“ Das nahm der Richter zum Anlass, zur 24-Jährigen zu sagen: „Sollten Sie bedroht werden, sofort zur Polizei gehen. Das Opfer sollte sich nicht selbst zum Opfer machen.“