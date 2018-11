Raub Ohne Beute auf der Flucht

Vaihingen / bz

Ohne Beute trat ein Räuber am Donnerstagmorgen die Flucht an, nachdem er erfolglos versucht hatte, ein Spielkasino in der Turmstraße zu überfallen. Die teilt das Polizeipräsdium Ludwigsburg mit.

Unbeeindruckte Mitarbeiterin

Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei, betrat kurz nach 6 Uhr der Täter die Räume des Spielkasinons und bedrohte die 44 Jahre alte Angestellte mit einer Schusswaffe. Er forderte die Herausgabe von Bargeld. Da die Frau sich wohl unbeeindruckt zeigte, trat der Mann sehr schnell den Rückzug an und verschwand über eine Seitenstraße.

Der Täter war wahrscheinlich mit einem Schal maskiert und wird als etwa 180 Zentimeter groß und zwischen 30 und 35 Jahren alt beschrieben. Er hat eine schlanke Figur und welliges, schulterlanges Haar. Bekleidet war er mit einem Kapuzenpullover in schwarzer oder blauer Farbe und einer Schildkappe.

Auch eine sofort eingeleitete polizeiliche Fahndung führte nicht zur Ergreifung des Verdächtigen. Die Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg bittet unter Telefon (07141) 1 89 um sachdienliche Hinweise aus der Bevölkerung.