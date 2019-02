Verkehr Niesanfall: Fahrerin prallt auf Laterne

Bietigheim-Bissingen / bz

Die Fahrt einer 44 Jahre alten Autofahrerin endete am Dienstag gegen 19 Uhr in Bissingen an einer Straßenlaterne. Wie die Polizei mitteilt, hat die Frau vermutlich durch Niesen die Kontrolle über ihren Audi verloren.

Die Fahrerin, die auf der Arnold-Jäger-Straße unterwegs war, kam dort nach rechts von der Fahrbahn ab. In der Folge prallte sie gegen einen Laternenmasten und erlitt dabei leichte Verletzungen. Sie musste anschließend vom hinzugezogenen Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Da der Audi durch die Kollision nicht mehr fahrbereit war, wurde er abgeschleppt.

Neben dem Rettungsdienst befanden sich 15 Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Bietigheim-Bissingen mit drei Fahrzeugen vor Ort. Sie kümmerten sich um ausgelaufene Betriebsflüssigkeiten.

Obendrein musste ein Notdienstmitarbeiter der Stadtwerke Bietigheim-Bissingen den Lampenschirm, der sich in circa sechs Metern Höhe gelöst hatte, abhängen, so die Polizei. Der Gesamtschaden wurde auf rund 10 200 Euro geschätzt.