Ludwigsburg / bz

Eine neunjährige Fußgängerin wurde am Samstagnachmittag, 2. März, gegen 17.35 Uhr bei einem Verkehrsunfall in der Friedenstraße in Ludwigsburg leicht verletzt. Das Mädchen wollte einen Zebrastreifen mit ihrem Tretroller überqueren und wurde hierbei von einem 83 Jahre alten Ford-Fahrer übersehen und erfasst.