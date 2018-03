Sachsenheim Nach Verkehrsunfall geflüchtet

Sachsenheim / bz

Ohne sich um den verursachten Schaden an einem geparkten Pkw mit Göppinger Zulassung zu kümmern, verließ am Sonntagnachmittag, 11. März, ein unbekannter Fahrer die Unfallstelle in der Rechentshofer Straße in Sachsenheim. Der Verursacher streifte vermutlich beim Ein- oder Ausparken das linke Heck des Citroen C 8 und verursachte einen Schaden in Höhe von 1000 Euro. Die Polizei sicherte Lacksplitter, sucht aber noch nach Zeugen, die den Unfall zwischen 13 und 16 Uhr gesehen haben. Hinweise nimmt das Polizeirevier Vaihingen/Enz unter der Rufnummer (07042) 94 10 entgegen.