Pleidelsheim Motorradfahrer begeht Fahrerflucht

Pleidelsheim / bz

Etwa 11.000 Euro Sachschaden forderte ein Verkehrsunfall der sich am Sonntag kurz nach 15 Uhr auf der Autobahn A81 zwischen den Anschlussstellen Ludwigsburg-Nord und Pleidelsheim ereignete. Der 22-jährige Fahrer eines Mercedes befuhr den linken von drei Fahrstreifen der Autobahn A81 in Fahrtrichtung Würzburg. Auf der mittleren Fahrspur befand sich ein bislang unbekannter Motorradfahrer, der plötzlich auf den linken Fahrstreifen wechselte. Um eine Kollision mit dem Zweirad zu verhindern, wich der Mercedes-Fahrer nach links aus, kam von der Fahrbahn ab und kollidierte in der Folge mit der dortigen Schutzplanke. Der Motorradfahrer kümmerte sich im weiteren Verlauf nicht um den Verkehrsunfall und setzte seine Fahrt unbeirrt in Fahrtrichtung Würzburg fort. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Zeugen die Hinweise zum Unfallverursacher geben können, melden sich bitte bei der Verkehrspolizeidirektion Ludwigsburg, Telefon (0711) 6 86 90.