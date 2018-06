Ludwigsburg / bz

Am Dienstag, 19. Juni, verübte ein noch unbekannter Täter zwischen 16 Uhr und 17.15 Uhr eine Sachbeschädigung in der Eugentstraße in Ludwigsburg. Der Unbekannte warf ein Motorrad der Marke Suzuki um, das am Straßenrand abgestellt war. , Ein Sachschaden in Höhe von etwa 3.000 Euro entstand. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Ludwigsburg, Telefon (07141) 18 53 53, in Verbindung zu setzen.