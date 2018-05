Kontrolle Mit Handy erwischt

Ludwigsburg / bz

Eine 20-Jährige in einem VW war am Mittwochnachmittag einer Polizeistreife in einem Zivilwagen aufgefallen, weil sie zwischen den Anschlussstellen Ludwigsburg-Nord und Ludwigsburg-Süd auf der A 81 ihr Mobiltelefon benutzte und nicht angeschnallt war.

Kurz darauf wurde sie nach der Mitteilung der Polizei zudem in einen Verkehrsunfall verwickelt und setzte ihre Fahrt fort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Die junge Fahrerin muss nun mit einer Anzeige wegen Straßenverkehrsgefährdung und Unfallflucht rechnen.

Die Frau war kurz vor 16 Uhr auf dem linken Fahrstreifen hinter einem 56-Jährigen unterwegs, der am Steuer eines Renault saß. Um sie zu kontrollieren, versuchten die Polizisten zu ihr aufzuschließen, was aufgrund des hohen Verkehrsaufkommens nicht sofort gelang. Die Polizeibeamten beobachteten, wie die VW-Fahrerin nach rechts wechselte und knapp vor dem Renault wieder nach links einscherte. Dabei touchierte sie das Auto des 56-Jährigen, so dass es ins Schlingern geriet. Sie setzte ihre Fahrt scheinbar unbeirrt fort und konnte in der Folge angehalten werden. Der entstandene Sachschaden wurde mit 2000 Euro angegeben.