Körperverletzung Mit Flasche ins Gesicht

Ludwigsburg / bz

Mit dem Rettungsdienst musste am frühen Mittwochmorgen ein 46-Jähriger in ein Krankenhaus gebracht werden, nachdem er von einem bislang unbekannten Mann in der Karlstraße in Ludwigsburg angegriffen wurde. Das Opfer hielt sich nach Mitteilung der Polizei mit einer 34 Jahre alten Frau kurz nach 3.30 Uhr vor einer Gaststätte auf Höhe der Solitudestraße auf. Der Fremde kam in Begleitung eines weiteren Unbekannten aus Richtung Bahnhof. Eine Bemerkung des späteren Schlägers soll den 46-Jährigen provoziert haben, worauf es zunächst zu einem Streit zwischen den beiden kam. Der Unbekannte habe, so die Polizei weiter, seinen Kontrahenten anschließend mit einer Flasche ins Gesicht geschlagen und verletzt. Auch die 34-Jährige erlitt beim Versuch, dem 46-Jährigen zu helfen, eine leichte Verletzung. Als die Polizei verständigt wurde, ergriffen die beiden Männer die Flucht in Richtung Stuttgarter Straße. Sie sollen nach Erkenntnissen der Polizei rumänischer Herkunft sein. Der Angreifer soll 1,90 Meter groß sein. Er hat eine Glatze und war bekleidet mit einer grauen Jogginghose und grauer Oberbekleidung. Hinweise an die Polizei, Telefon (07141) 18 53 53.