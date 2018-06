Sachsenheim Mercedes in Sachsenheim beschädigt

Sachsenheim / bz

Vermutlich beim Vorbeifahren beschädigte ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker einen Mercedes, der am Donnerstag zwischen 16.30 Uhr und 18.00 Uhr in der Straße "Bleiche" in Kleinsachsenheim am Fahrbahnrand abgestellt war, teilt die Polizei mit.

Der Unbekannte touchierte das Fahrzeug im vorderen Bereich, hinterließ einen Sachschaden von rund 2000 Euro und fuhr anschließend davon. Zeugen, die Hinweise zum Verursacher geben können, melden sich bitte beim Polizeirevier Vaihingen an der Enz, Telefon (07042) 94 10. bz