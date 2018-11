Vaihingen Mercedes gestreift und geflüchtet

Vaihingen / bz

Obwohl er gerade den Wagen einer 84-Jährigen gerammt hatte, setzte ein bislang unbekannter Autofahrer seine Fahrt am Mittwoch unbeirrt fort. Gegen 11.20 Uhr parkte die Dame ihren Mercedes, den sie auf dem Parkplatz eines Geschäfts in der Hertzstraße in Vaihingen an der Enz abgestellt hatte, rückwärts aus. Der Unfallverursacher kam von links in einem Kleinwagen angefahren und touchierte den Pkw im Vorbeifahren mit seiner Front an ihrer Fahrertür. Ohne anzuhalten entfernte er sich in Richtung Hertzstraße. An dem Mercedes entstand ein Sachschaden von rund 1.500 Euro. Das Polizeirevier Vaihingen an der Enz, Telefon (07042) 94 10, bittet Zeugen, die Hinweise zum Unfallverursacher geben können, sich zu melden.